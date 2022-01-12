Владельцы авто на европейской регистрации столкнулись с новыми проблемами. Так, некоторых водителей евроблях могут штрафовать дважды — полиция и таможенная служба.

О подобной ситуации рассказали в Авто Евро Сила.

— Во Львове владельцу евробляхи сначала полиция выписала постановление на 8 500 грн по ст. 121 ч. 8, а уже после прислали письмо от таможни с уведомлением, что согласно информации патрульной полиции, осуществляется проверка законности использования транспортного средства с иностранной регистрацией, и решается вопрос составления протокола о нарушении таможенных правил по признакам ст. 469 ч. 4., — сообщается в публикации.

В организации подчеркнули, что это классический пример развития событий, когда владельца евробляхи штрафуют за нарушение законов. Так обычно взаимодействуют полиция и таможенная служба, не имея единой базы.

В организации поделились статистикой по количеству постановлений на штрафы, которые выписала Государственная фискальная служба Украины — почти 12 тыс. документов.

В Авто Евро Сила предупредили водителей авто с иностранной регистрацией — ни в коем случае не стоит игнорировать или выбрасывать письма из таможни. Необходимо явиться в указанное время и получить постановление, которое затем обжаловать в суде.

Помимо штрафов, водители евроблях также могут лишиться прав. Если владельца авто дважды штрафуют за езду на авто с иностранной регистрацией — могут конфисковать удостоверение на 1 год.