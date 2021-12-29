Суди почали масово позбавляти прав водіїв авто на єврономерах. Йдеться про власників транспорту, котрий досі не зареєстрували на українські номери.

Так, поліцейський має право зупинити транспорт та виписати штраф водієві євробляхи у розмірі 8 500 грн. За перше правопорушення автомобіль не конфіскується. Якщо подібна ситуація повторюється протягом року – штрафують на суму 17 000 грн з позбавленням прав на керування протягом 1 ріку та можливою конфіскацією авто. Також справа про повторне правопорушення розглядається судом.

За даними Дорожнього Адвокату, суди переповнені протоколами із цими правопорушеннями. У більшості випадків призначають виплату штрафу у розмірі 17 000 грн та позбавлення прав на керування протягом року.

Подібні випадки помітно почастішали після закінчення терміну пільгового розмитнення авто в Україні. Вже з 11 листопада водії не можуть перереєструвати транспорт за зниженою ціною. Станом на кінець осені, понад 83 тис. автомобілів розмитнено, а бюджет отримав 2,9 млрд грн.

Але власники євроблях знайшли лазівку у законі — пільгову ставку на розмитнення продовжили для учасників бойових дій аж до 8 лютого 2022 року. Щоправда, треба домовлятися з військовиком під час реєстрації – далеко не кожен готовий йти на такі ризики.

Інші власники авто на європейських номерах не чекали штрафів — вони безкоштовно віддали свій транспорт державі.