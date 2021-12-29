Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Авто

Власники євроблях залишаються без прав: суди переповнені протоколами

29 Грудня 2021, 13:27
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Власники євроблях залишаються без прав: суди переповнені протоколами
Джерело: Depositphotos

Суди почали масово позбавляти прав водіїв авто на єврономерах. Йдеться про власників транспорту, котрий досі не зареєстрували на українські номери.

Так, поліцейський має право зупинити транспорт та виписати штраф водієві євробляхи у розмірі 8 500 грн. За перше правопорушення автомобіль не конфіскується. Якщо подібна ситуація повторюється протягом року – штрафують на суму 17 000 грн з позбавленням прав на керування протягом 1 ріку та можливою конфіскацією авто. Також справа про повторне правопорушення розглядається судом.

За даними Дорожнього Адвокату, суди переповнені протоколами із цими правопорушеннями. У більшості випадків призначають виплату штрафу у розмірі 17 000 грн та позбавлення прав на керування протягом року.

Подібні випадки помітно почастішали після закінчення терміну пільгового розмитнення авто в Україні. Вже з 11 листопада водії не можуть перереєструвати транспорт за зниженою ціною. Станом на кінець осені, понад 83 тис. автомобілів розмитнено, а бюджет отримав 2,9 млрд грн.

Але власники євроблях знайшли лазівку у законі — пільгову ставку на розмитнення продовжили для учасників бойових дій аж до 8 лютого 2022 року. Щоправда, треба домовлятися з військовиком під час реєстрації – далеко не кожен готовий йти на такі ризики.

Читайте також:
АвтоВласники євроблях знайшли лазівку у законі: розмитнити авто можна за пільгою

Інші власники авто на європейських номерах не чекали штрафів — вони безкоштовно віддали свій транспорт державі.

Джерело
Дорожній адвокат
Теги
авто з європи , Авто з іноземною реєстрацією , Автомобілісти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка