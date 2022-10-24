У США стартували продажі летючого автомобіля. За транспорт майбутнього просять $300 тис., і він здатний пролетіти понад 170 км.

Відомо, що електрокар випускатиме компанія Alef Aeronautics. Автомобіль під назвою Alef Model A здатний злітати вертикально, і в разі потреби долати відстань 320 км дорогами. За рух відповідають електродвигуни.

Щоправда, отримати транспорт майбутнього зараз неможливо – у компанії планують запустити його у виробництво лише у 2025 році, і зараз можна лише забронювати автомобіль. Коштує він від $300 тис., але розмір попередньої оплати знизили до $1 500.

Зараз дивляться

Відомо, що на розробку авто пішло понад 7 років. Alef Model A проєктують ще з 2015 року, і у 2019 році його успішно протестували в повітрі. Дизайн автомобіля виглядає унікально – зовнішнім виглядом транспорту займався колишній стиліст Bugatti та Jaguar Хіраш Разагі. Щоб показати всю футуристичність авто, транспорт отримав двері, які відчиняються вгору, а пасажирська кабіна здатна обертатися.

Щоб злетіти, автомобіль використовує вісім пропелерів. Вони працюють у парі з кількома електродвигунами. У планах компанії – випустити версію з чотирма місцями в салоні та запасом ходу 640 км. Щоправда, це станеться не раніше ніж 2030 року.

Втім, зараз користуються популярністю і звичайні електрокари, які призначені для їзди дорогами. Наприклад, перші автомобілі Tesla Roadster продають за рекордні гроші на аукціонах. Моделі 2008 року випуску нерідко продають дорожче за їх початкову вартість.