У кожного виробника авто є вдалі та провальні моделі. Деякі з них готові працювати роками без будь-яких ламань, інші дуже вибагливі в обслуговуванні, і їх ремонт може викликати у власника головний біль.

Проте досвід мільйонів водіїв показав, що деякі авто вже стали культовими завдяки своїй надійності. Експерти з британського видання Top Gear назвало топ 10 уживаних автомобілів, які вважаються найнадійнішими. Тепер настав час з’ясувати, скільки таке задоволення буде коштувати українським водіям.

Вічні авто з пробігом – що і за скільки можна купити

На першому місці розташувалися Honda Jazz від 2001 року випуску. В Україні таких автомобілів у достатній кількості навіть на вторинному ринку. Ціни на них цілком доступні – від $5 тис. Якщо стан авто чудовий, то можна сміливо брати.

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Друге місце за Mazda 2 від 1996 року випуску. Ці компактні автомобілі часто трапляються на дорогах України, навіть якщо транспорт випустили понад 10 років тому. В Україні на вторинному ринку такі авто можна знайти із цінником від $3,5 тис.

Трійку лідерів замикає Toyota Auris від 2006 року випуску. Не найпопулярніша модель від японського виробника, але на вторинному ринку варіантів більш ніж достатньо. В Україні вживані авто цієї моделі продаються від $5 тис.

Четверте місце за родстером Mazda MX-5. Далеко не найпопулярніший автомобіль в Україні – на вторинному ринку продається буквально кілька екземплярів. Враховуючи різний стан та наявність модифікацій, ціни на авто починаються від $6 тис. і до позамежних чисел.

П’ятірку замикає компактний Toyota Aygo. Найкраще дивитися на моделі з 2005 по 2021 рік. Ціни на них на вторинному ринку розпочинаються від $4 тис.

Шосте місце за Kia Ceed від 2006 року випуску. Автомобіль підкорив не лише Європу, а й Україну. На нашому ринку є величезний вибір і ціни починаються від $4 тис.

Сьоме місце зайняв легендарний Kia Rio. Без нього сучасне таксі уявити складно. Найчастіше цю модель обирають за надійність – особливо цінуються версії від 1999 року випуску. На вторинному ринку в Україні такі можна знайти від $2 тис.

На восьме місце розташували Suzuki Alto. Експерти запевняють, що вдалими у плані надійності можна вважати всі моделі, які випустили після 1975 року. Іншими словами, підійде будь-яка версія на ходу. Цінники на них від $2,5 тис.

Передостаннє місце за субкомпактними хетчбеками Hyundai i20 від 2008 року. На вторинному ринку за такий автомобіль попросять від $4 тис. залежно від року випуску та комплектації.

Останнє місце за Peugeot 107 у кузові хетчбек від 2007 року. Компактність, дешевизна та економність – все це підкуповує наших водіїв. Такий транспорт можна знайти в хорошому стані за $3 тис.

Також в Україні активно продаються електрокари до $10 тис. Екологічно чистий транспорт готовий замінити бензинових та дизельних конкурентів, щоб зробити атмосферу набагато чистішою.