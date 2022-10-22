Первые электрокары Tesla начали покупать коллекционеры за огромные деньги. Сейчас за один двухдверный Roadster готовы отдать выше $100 тыс.

Известно, что свои первые автомобили Tesla выпустила в 2008 году ограниченным тиражом. Тогда никто не мог предположить, что компания Маска станет успешной, а ее автомобили завоюют рынок электрокаров.

Теперь самые ранние автомобили Tesla Roadster становятся популярными предметами коллекционирования, и в последние годы они резко выросли в цене.

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Известно, что с 2008 по 2012 год компания выпустила 2 450 родстеров по цене от $100 тыс. Спустя время авто падали в цене, а один из экземпляров продали в 2018 году за $38 тыс. на аукционе.

Теперь, за последние годы, автомобили вновь поднялись в цене — к примеру, в 2022 году Tesla Roadster на аукционе продали за $127 тыс.

Некоторые экземпляры подорожали еще сильнее — в январе Roadster Sport 2011 года был продан за $190 тыс. В мае кто-то заплатил $212 тыс. за один из первых 100 построенных родстеров.

Автомобиль особенно высоко ценится среди поклонников Tesla.

И если старые модели уже считаются классикой, то новые версии нуждаются в доработке — ранее Tesla отозвала 1,1 млн авто из-за проблем с окнами. Как оказалось, система может с помощью окна прищемить руку водителя или пассажира.