В США стартовали продажи летающего автомобиля. За транспорт будущего просят $300 тыс., и он способен пролететь более 170 км.

Известно, что электрокар будет выпускать компания Alef Aeronautics. Автомобиль под названием Alef Model A способен взлетать вертикально, и в случае необходимости преодолевать расстояние в 320 км дорогами. За движение отвечают электродвигатели.

Правда, получить транспорт будущего сейчас невозможно — в компании планируют запустить его в производство только в 2025 году, и сейчас можно только забронировать автомобиль. Стоит от $300 тыс., но размер предоплаты снизили до $1 500.

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Известно, что на разработку авто уже ушло более 7 лет. Alef Model A проектируют еще с 2015 года, и в 2019 его успешно протестировали в воздухе. Дизайн автомобиля выглядит уникально — внешним видом транспорта занимался бывший стилист Bugatti и Jaguar Хираш Разаги. Чтобы показать всю футуристичность авто, транспорт получил двери, которые открываются вверх, а пассажирская кабина способна вращаться.

Чтобы взлететь, автомобиль использует восемь пропеллеров. Они работают в паре с несколькими электродвигателями. В планах компании — выпустить версию с четырьмя местами в салоне и запасом хода в 640 км. Правда, это произойдет не раньше 2030 года.

Впрочем, сейчас пользуются популярностью и обычные электрокары, которые предназначены для езды по дорогам. К примеру, первые автомобили Tesla Roadster продают за рекордные деньги на аукционах. Модели 2008 года выпуска нередко продают дороже их изначальной стоимости.