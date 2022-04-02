Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну кардинально обвалило ринок нових автомобілів у нашій країні. За березень в умовах війни українці придбали 546 автомобілів із салону.

Для порівняння, у березні 2021 року наші водії придбали у 16,5 раза більше нових легковиків.

Для чистоти цифр у статистику не потрапив транспорт, який дилери передали нашим захисникам.

Лідером за березень виявилися французькі Renault – 108 авто. Друге місце за японськими Toyota з невеликим відривом – 88 реєстрацій. Замикають трійку лідерів чеські Skoda – 37 нових авто. Четверте місце за японськими Mitsubishi – 32 реєстрації, а останні у списку французькі Citroen – 29 авто.

Найпопулярнішою моделлю виявився Renault Duster – його доступність та невибагливість у ремонті підкупила понад 80 українських водіїв.

Статистика за перші три місяці 2022 року відображає рівень ослаблення ринку – з початку січня українці зареєстрували 11,2 тис. нових легковиків, що на 47% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Нагадаємо, що на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого ситуація у РФ з авто просто катастрофічна. У місцевих дилерів закінчилися оригінальні запчастини на авто, що унеможливлює ремонт транспорту. Росіянам пропонують встановлювати неоригінальні компоненти із вторинного ринку. Інакше доведеться ходити пішки.