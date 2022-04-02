Широкомасштабное вторжение России в Украину кардинально обвалило рынок новых автомобилей в нашей стране. За март в условиях войны украинцы приобрели 546 авто с салона.

Для сравнения, в марте 2021 года наши водители приобрели в 16,5 раз больше новых легковушек.

Для чистоты цифр, в статистику не попал транспорт, который дилеры передали нашим защитникам.

Лидером за март оказались французские Renault — 108 авто. Второе место за японскими Toyota с небольшим отрывом — 88 регистраций. Замыкают тройку лидеров чешские Skoda — 37 новых авто. Четвертое место за японскими Mitsubishi — 32 регистрации, а последние в списке французские Citroen — 29 авто.

Самой популярной моделью оказался Renault Duster — его доступность и неприхотливость в ремонте подкупила более 80 украинских водителей.

Статистика за первые три месяца 2022 года отображает уровень ослабления рынка — с начала января украинцы зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковушек, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Напомним, что на фоне широкомасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля, ситуация в РФ с авто просто катастрофическая. У местных дилеров закончились оригинальные запчасти на авто, что делает ремонт транспорта невозможным. Россиянам предлагают устанавливать неоригинальные компоненты со вторичного рынка. В противном случае придется ходить пешком.