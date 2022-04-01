На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну для роботи економіки країни скасували податки на практично весь імпорт, у тому числі й на транспорт.

Влада пішла назустріч українським автолюбителям — відповідний законопроєкт №7190 було ухвалено Верховною Радою.

У ньому йдеться про звільнення з 1 квітня від ПДВ та акцизного податку при імпорті платниками єдиного податку 1, 2 та 3 груп усі транспортні засоби у період воєнного часу – це стосується авто та кузовів для них, причепів, мотоциклів, а також транспорту для перевезення 10 і більше осіб. Можна ввозити легковий транспорт, який відповідає нормам екостандарту Євро2 або вище – авто випуску пізніше 1996 року. Вантажівки та автобуси повинні відповідати нормам Євро5 – не старіші 2010 року випуску. Щоправда, зміни до закону не стосуються імпорту з Росії та Білорусі.

Щоправда, деяких платежів уникнути не вдасться – все ще є збір до пенсійного фонду для першої реєстрації авто в Україні, а також необхідність оплати послуг митниці та СЦ МВС.

Нагадаємо, що в Україні відновили роботу сервісні центри МВС. І хоча послуги не всі доступні, українці можуть здати на права та перереєструвати свій транспорт.