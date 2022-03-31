У російських автодилерів закінчилися оригінальні запчастини та вихідні матеріали на транспорт, яким вони торгують. Це означає, що жителі країни-агресора залишаться без автомобілів у робочому стані на тлі широкомасштабного вторгнення Росії з 24 лютого.

За заявами російських ЗМІ, йдеться про компоненти для автомобілів Volkswagen, Skoda та Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jeep та Mazda. Якщо і будуть гарантійні ламання — дилери не можуть назвати терміни заміни деталей, про що попереджають водіїв.

Через дефіцит фірмових деталей, водіям пропонують ремонтувати транспорт неоригінальними або вже використаними компонентами. Для дилерів у Росії ситуація нестабільна — клієнти можуть розорити їх судовими позовами.

Навіть якщо компоненти й можна буде знайти за кордоном – виникають складнощі з оплатою послуги, а також із доставлянням товару – далеко не всі хочуть відправляти товар до РФ, яка нині в Україні знищує міста та вбиває людей.

Поки у РФ водії стикаються із проблемами, українським автолюбителям пом’якшили закони у деяких аспектах. Так, на період воєнного часу в Україні дозволили керувати вантажівками людям з правами категорії B. Йдеться про транспорт, що потрапляє до категорії С та С1 – транспортом 3,5 т. і вище.