Компанія Nissan відмовилася від виробництва автомобілів у Росії на тривалий термін. Японська корпорація не хоче співпрацювати з країною-агресором як мінімум до кінця 2022 року.

Керівництво одного з найбільших у світі виробників авто у світі заявило, що не виключає продовження такого рішення.

– Ми вважаємо, що ця ситуація може стати серйознішою і затяжною, – заявив генеральний директор Nissan Motor Company Макото Учіда.

Вплинути на подальше рішення можуть лише зміни ситуації у світі – для цього компанія постійно стежитиме за війною в Україні, яку розв’язала Росія.

Зараз дивляться

Про рішення про зупинення роботи у РФ компанією Nissan стало відомо ще в березні – тоді японський виробник закрив свій завод у Санкт-Петербурзі. Таке рішення коштувало компанії втрату $499 млн. Автомобілі цієї марки також не везуться з Японії до Росії – компанія не лише відмовилася від кривавих грошей, а й фінансово допомагає Україні на тлі війни.

І хоча умови для водіїв у РФ продовжують погіршуватися, в Україні ситуація покращується – навіть ціни на пальне з Європи поступово стабілізується. Експерти заявили, що черги та ліміти на кількість пального зникнуть вже у липні на тлі налагодження ланцюжків постачання з країн ЄС.