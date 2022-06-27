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Авто

Пільги добігають кінця: скільки авто завезли в Україну за нульовим розмитненням

27 Червня 2022, 13:38
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
авто
Джерело: Depositphotos

В Україну завезли 211 тис. автомобілів за нульовим розмитненням. Останніми тижнями кількість завезеного транспорту помітно збільшилася на тлі скасування пільг.

Про це заявив нардеп Ярослав Желєзняк.

За його словами, протягом останніх двох тижнів зареєстрували на українські номери 48 тис. автомобілів. Чутки про скасування розмитнення з’явилися ще наприкінці травня, але підтвердилися лише 21 червня, коли Верховна Рада вирішила повернути податки. У зв’язку з цим водії стали охочіше завозити транспорт – якщо раніше у будні дні кордон перетинало 3,2 тис. євроблях, то зараз – близько 4,7 тис.

Зараз дивляться

На тлі збільшеної кількості охочих, з боку країн-сусідів організовуються величезні затори з авто. Наприклад, на пункті Будомеж-Грушев спостерігається черга в 1 тис. авто – ланцюжок вже має довжину 9,5 км. На популярній митниці Ягодин утворилися затори завдовжки 40 км.

Пільги допомогли заощадити українцям 23,5 млрд грн, які не потрапили до державного бюджету.

Незабаром розмитнити авто можна буде через сервіс Дія. Для необхідно змінити формулу розрахунку вартості ввезення транспорту. Це допоможе викорінити корупцію на митниці, а також показати реальну вартість транспорту для реєстрації на українські номери.

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