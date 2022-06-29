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Авто

Ведра вместо японских авто: Nissan ушел из России до конца 2022 года

29 июня 2022, 13:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Nissan
Источник: Depositphotos

Компания Nissan отказалась от производства автомобилей в России на длительный срок. Японская корпорация не хочет сотрудничать со страной-агрессором как минимум до конца 2022 года.

Руководство одного из крупнейших в мире производителей авто в мире заявил, что не исключает продления такого решения.

— Мы считаем, что эта ситуация может стать более серьезной и затяжной, – заявил генеральный директор Nissan Motor Company Макото Учида.

Повлиять на дальнейшее решение может только изменения ситуации в мире — для этого компания будет постоянно следить за войной в Украине, которую развязала Россия.

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Решение о приостановке работы в РФ компанией Nissan стало известно еще в марте — тогда японский производитель закрыл свой завод в Санкт-Петербурге. Такое решение обошлось компании в потерю $499 млн. Автомобили этой марки также не везутся из Японии в Россию — компания не только отказалась от кровавых денег, но и финансово помогает Украине на фоне войны.

И хотя условия для водителей в РФ продолжают ухудшаться, в Украине ситуация улучшается — даже цены на горючее из Европы постепенно стабилизируется. Эксперты заявили, что очереди и лимиты на количество топлива исчезнут уже в июле на фоне налаживания цепочек поставок из стран ЕС.

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Источник
Forbes
Теги
Nissan авто з європи Війна в Україні
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