Коли на АЗС зникнуть обмеження на пальне для водіїв: названо терміни

На українських АЗС у липні зникнуть обмеження щодо кількості пального для водіїв. За перший місяць літа в Україну із Європи завезли 600 тис. тонн нафтопродуктів.

Про такі прогнози розповів нардеп та голова Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За словами чиновника, із 600 тис. тонн пального – 400 тис. це дизель, а решта 200 тис. – це бензин і газ.

Зараз дивляться

– Ситуація на АЗС стабілізується. І хоча в центральних та східних регіонах є певний дефіцит, на заході вже навіть черги на заправках відсутні. У липні українські автомобілісти зможуть заправлятися будь-яким обсягом, але водіям потрібно користуватися паливом відповідально, – заявив Герус.

Зі зняттям ліміту зникнуть також і черги на заправки, адже водії будуть змушені рідше заправляти бак.

Станом на 28 червня ціни на АЗС поступово стабілізуються. З 24 числа ціни на бензин не вагається, а на газ – не змінюється. За літр А-95 водій у середньому заплатить 50,61 грн, за 92-й – 49,66 грн. Дизель тримається на рівні 56,39 грн за літр, а газ – 41,73 грн.

Щоб знати актуальну інформацію про наявність палива на АЗС, компанії створили спеціальні мобільні додатки.