Ринок авто в Україні хоч і помітно просів у 2022 році, наші водії активно купують та продають різний транспорт – від найдешевших моделей до люксових та унікальних екземплярів.

Очікувано, найдешевшими моделями у продажу виявився транспорт, зроблений у СРСР, РФ чи Україні. Перше місце за Запорожцем ЗАЗ-968 – середній цінник у $347. Друге місце за Москвич 2140 – середньостатистичний автомобіль продається за $413. Трійку лідерів замикає Москвич 412 за 420 доларів.

Втім, топ-5 повністю заполонили Москвичі – четверте місце за Москвич 2125 з цінником $425, а п’яте – за Москвич 408 з вартістю $495. Автомобілі у цьому топі мають середній вік від 35 до 51 року.

Зараз дивляться Щодо найдорожчих авто на ринку, то майже всі місця зайняв транспорт із Німеччини. Наприклад, найдорожчим виявився BMW X7 з цінником $94 тис. Після нього йде люксовий Audi Q8 з вартістю 74,5 тис. Трійку лідерів замикає новенькі Audi E-Tron за $67 тис. У рейтинг дорогих авто вклинився і Land Rover Range Rover Velar – ця модель в середньому продається за $62 тис. Що стосується п’ятого місця, то воно за Mercedes-Benz GLS-Class – $59 тис. Також варто зазначити, що українці у 2022 році активно купували нові кросовери – їхня частка склала рекордні 78% від усього ринку нового транспорту. Найчастіше купували авто брендів Toyota та Renault. Читайте також: Ціни кардинально відрізняються: топ-3 області в Україні з найдешевшими авто

Джерело Інститут досліджень авторинку

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