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Ціни кардинально відрізняються: 3 області в Україні з найдешевшими авто

25 Січня 2023, 14:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Depositphotos

Українці активно купують авто – ціни на транспорт у 2022 році знизилися, але далеко не скрізь. Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, в яких областях ціна була найнижчою, а де – найвищою.

До списку потрапив той легковий транспорт, який продавався у мережі за 2022 рік. Очікувано, найвищі ціни спостерігалися в Київській області та Києві – середній цінник за авто дорівнював $7,5 тис. Друге місце за Львівською областю – $6,35 тис. Трійку лідерів замикає Закарпатська область – там середній цінник за авто дорівнює $6,2 тис.

Щодо найнижчих цін, то вони очікувано спостерігалися в областях, які постраждали від війни з Росією. Купити авто задешево можна було у Донецькій області – $3,9 тис. Друге місце за Миколаївщиною – $4 тис., а третє за Чернігівщиною – $4,3 тис.

Зараз дивляться

Повний список виглядає так:

  1. Київська і Київ — $7 500
  2. Львівська — $6 350
  3. Закарпатська — $6 200
  4. Волинська — $6 100
  5. Одеська — $6 000
  6. Рівненська — $6 000
  7. Івано-Франківська — $5 800
  8. Тернопільська — $5 600
  9. Чернівецька — $5 550
  10. Дніпропетровська — $5 500
  11. Луганська — $5 400
  12. Вінницька — $5 350
  13. Хмельницька — $5 250
  14. Житомирська — $5 199
  15. Полтавська — $5 100
  16. Харківська — $5 000
  17. Черкаська — $4 900
  18. Сумська — $4 700
  19. Кіровоградська — $4 650
  20. Запорізька — $4 550
  21. Херсонська — $4 400
  22. Чернігівська — $4 300
  23. Миколаївська — $4 000
  24. Донецька — $3 950

Українці також активно встановлювали на свій транспорт ГБО для економії коштів на паливо. Щоправда, для цього підходять далеко не всі авто, найчастіше для цього використовують бренди Toyota, ВАЗ та Volkswagen.

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Джерело
Інститут досліджень авторинку
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