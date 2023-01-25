Українці активно купують авто – ціни на транспорт у 2022 році знизилися, але далеко не скрізь. Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, в яких областях ціна була найнижчою, а де – найвищою.
До списку потрапив той легковий транспорт, який продавався у мережі за 2022 рік. Очікувано, найвищі ціни спостерігалися в Київській області та Києві – середній цінник за авто дорівнював $7,5 тис. Друге місце за Львівською областю – $6,35 тис. Трійку лідерів замикає Закарпатська область – там середній цінник за авто дорівнює $6,2 тис.
Щодо найнижчих цін, то вони очікувано спостерігалися в областях, які постраждали від війни з Росією. Купити авто задешево можна було у Донецькій області – $3,9 тис. Друге місце за Миколаївщиною – $4 тис., а третє за Чернігівщиною – $4,3 тис.
Повний список виглядає так:
- Київська і Київ — $7 500
- Львівська — $6 350
- Закарпатська — $6 200
- Волинська — $6 100
- Одеська — $6 000
- Рівненська — $6 000
- Івано-Франківська — $5 800
- Тернопільська — $5 600
- Чернівецька — $5 550
- Дніпропетровська — $5 500
- Луганська — $5 400
- Вінницька — $5 350
- Хмельницька — $5 250
- Житомирська — $5 199
- Полтавська — $5 100
- Харківська — $5 000
- Черкаська — $4 900
- Сумська — $4 700
- Кіровоградська — $4 650
- Запорізька — $4 550
- Херсонська — $4 400
- Чернігівська — $4 300
- Миколаївська — $4 000
- Донецька — $3 950
Українці також активно встановлювали на свій транспорт ГБО для економії коштів на паливо. Щоправда, для цього підходять далеко не всі авто, найчастіше для цього використовують бренди Toyota, ВАЗ та Volkswagen.