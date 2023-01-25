Українці активно купують авто – ціни на транспорт у 2022 році знизилися, але далеко не скрізь. Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, в яких областях ціна була найнижчою, а де – найвищою.

До списку потрапив той легковий транспорт, який продавався у мережі за 2022 рік. Очікувано, найвищі ціни спостерігалися в Київській області та Києві – середній цінник за авто дорівнював $7,5 тис. Друге місце за Львівською областю – $6,35 тис. Трійку лідерів замикає Закарпатська область – там середній цінник за авто дорівнює $6,2 тис.

Щодо найнижчих цін, то вони очікувано спостерігалися в областях, які постраждали від війни з Росією. Купити авто задешево можна було у Донецькій області – $3,9 тис. Друге місце за Миколаївщиною – $4 тис., а третє за Чернігівщиною – $4,3 тис.

Зараз дивляться Повний список виглядає так: Київська і Київ — $7 500 Львівська — $6 350 Закарпатська — $6 200 Волинська — $6 100 Одеська — $6 000 Рівненська — $6 000 Івано-Франківська — $5 800 Тернопільська — $5 600 Чернівецька — $5 550 Дніпропетровська — $5 500 Луганська — $5 400 Вінницька — $5 350 Хмельницька — $5 250 Житомирська — $5 199 Полтавська — $5 100 Харківська — $5 000 Черкаська — $4 900 Сумська — $4 700 Кіровоградська — $4 650 Запорізька — $4 550 Херсонська — $4 400 Чернігівська — $4 300 Миколаївська — $4 000 Донецька — $3 950 Українці також активно встановлювали на свій транспорт ГБО для економії коштів на паливо. Щоправда, для цього підходять далеко не всі авто, найчастіше для цього використовують бренди Toyota, ВАЗ та Volkswagen. Читайте також: Найгірший результат за сторіччя: ринок нових авто в ЄС знатно просів

Джерело Інститут досліджень авторинку

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