Українці активно купують нові кросовери – у 2022 році вони встановили рекорд, навіть незважаючи на війну. Так, частка транспорту з таким кузовом становила 78% від усього ринку нових авто минулого року.
Експерти з Auto-Consulting назвали найпопулярніші моделі кросоверів, на яких українці виїжджали із салонів у 2022 році.
Перше місце посідає японський Toyota Rav 4 – 2 538 реєстрацій. Автомобіль доступний у багатьох комплектаціях, у тому числі гібридних.
Друге місце за бюджетним, але доступним Renault Duster – 2 444 авто.
Трійку лідерів замикає статусний та люксовий Toyota Land Cruiser Prado – 1 243 покупки. Автомобіль роками доводить свою надійність та комфорт в управлінні.
Четверте місце повністю за електричним Volkswagen ID. 4 – автомобіль купили 1 240 разів.
П’ятірку лідерів замикає чеський Skoda Kodiak – 1 155 авто.
Всі ці автомобілі мають попит роками, через що українці не бояться їх брати з салону новими.
Щодо купівлі вживаних авто, то їхня ціна відрізняється залежно від областей. Наприклад, найдорожче продають авто в Києві та області. Щодо економії, то можна зберегти гроші в тих областях, які встигли побувати під окупацією.