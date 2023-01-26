Українці активно купують нові кросовери – у 2022 році вони встановили рекорд, навіть незважаючи на війну. Так, частка транспорту з таким кузовом становила 78% від усього ринку нових авто минулого року.

Експерти з Auto-Consulting назвали найпопулярніші моделі кросоверів, на яких українці виїжджали із салонів у 2022 році.

Перше місце посідає японський Toyota Rav 4 – 2 538 реєстрацій. Автомобіль доступний у багатьох комплектаціях, у тому числі гібридних.

Зараз дивляться Друге місце за бюджетним, але доступним Renault Duster – 2 444 авто. Трійку лідерів замикає статусний та люксовий Toyota Land Cruiser Prado – 1 243 покупки. Автомобіль роками доводить свою надійність та комфорт в управлінні. Четверте місце повністю за електричним Volkswagen ID. 4 – автомобіль купили 1 240 разів. П’ятірку лідерів замикає чеський Skoda Kodiak – 1 155 авто. Всі ці автомобілі мають попит роками, через що українці не бояться їх брати з салону новими. Щодо купівлі вживаних авто, то їхня ціна відрізняється залежно від областей. Наприклад, найдорожче продають авто в Києві та області. Щодо економії, то можна зберегти гроші в тих областях, які встигли побувати під окупацією. Читайте також: Українці активно встановлюють ГБО на авто: найпопулярніші моделі 2022

Джерело AutoConsulting

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