Рынок авто в Украине хоть и заметно просел в 2022 году, наши водители активно покупают и продают различный транспорт — от самых дешевых моделей до люксовых и уникальных экземпляров.

Ожидаемо, самыми дешевыми моделями в продаже оказался транспорт, произведенный в СССР, РФ или Украине. Первое место за Запорожцем ЗАЗ-968 — средний ценник в $347. Второе место за Москвич 2140 — среднестатистический автомобиль продается за $413. Тройку лидеров замыкает Москвич 412 за $420.

Впрочем, топ-5 полностью заполонили Москвичи — четвертое место за Москвич 2125 с ценником в $425, а пятое — за Москвич 408 со стоимостью в $495. Автомобили в этом топе имеют средний возраст от 35 до 51 года.

Сейчас смотрят Что касается самых дорогих авто на рынке, то почти все места занял транспорт из Германии. К примеру, самым дорогим оказался BMW X7 с ценником в $94 тыс. После него идет люксовый Audi Q8 со стоимостью в 74,5 тыс. Тройку лидеров замыкает новенькие Audi E-Tron за $67 тыс. В рейтинг дорогих авто вклинился и Land Rover Range Rover Velar — эта модель в среднем продается за $62 тыс. Что касается пятого места, то оно за Mercedes-Benz GLS-Class — $59 тыс. Также стоит отметить, что украинцы в 2022 году активно покупали новые кроссоверы — их доля составила рекордные 78% от всего рынка нового транспорта. Чаще всего покупали авто брендов Toyota и Renault. Читайте также: Цены кардинально отличаются: топ-3 области в Украине с самыми дешевыми авто

Источник Институт исследований авторынка

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