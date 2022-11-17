Хороший автомобіль – це довговічний транспорт. Саме на надійність спирається більшість тих, хто хоче придбати чотириколісний транспорт. Експерти з Consumer Reports з’ясували, які нові автомобілі вважаються найнадійнішими.

Аналітики зібрали статистику від власників понад 300 тис. авто, які стикалися із проблемами в обслуговуванні за останні 12 місяців. Проблемний ремонт розбили по 17 пунктах – туди входить двигун, трансмісія, електроніка тощо.

Так, лідером серед нових авто 2022 став гібридний японець Toyota Corolla Hybrid. Власники цієї моделі вдавалися до ремонту менше за інших.

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Друге місце за люксовим повнорозмірним позашляховиком Lexus GX. Той випадок, коли ціна виправдовується надійністю.

Трійку лідерів замикає компактний Mini Cooper.

Четверте місце ще за одним гібридом Toyota Prius. Автомобіль ідеально підходить для міських умов.

П’ятірку лідерів закриває родстер Mazda MX-5. Нехай він не може похвалитися великою місткістю, але без ремонту може довго радувати власника.

Втім, надійними можна вважати транспорт з пробігом. Так, серед уживаних авто можна сміливо брати Honda Jazz, Mazda 2 та Toyota Auris. Решту найнадійніших авто з пробігом можна побачити на Фактах ICTV.