У каждого производителя авто есть удачные и провальные модели. Некоторые из них готовы работать годами без каких-либо поломок, а другие очень прихотливы в обслуживании, и их ремонт может вызвать у владельца головную боль.

Впрочем, опыт миллионов водителей показал, что некоторые авто уже стали культовыми благодаря своей надежности. Эксперты из британского издания Top Gear назвало топ 10 подержанных автомобилей, которые считаются самыми надежными. Теперь пришло время выяснить, сколько такое удовольствие будет стоить для украинских водителей.

Вечные авто с пробегом – что и за сколько можно купить

На первом месте расположились Honda Jazz от 2001 года выпуска. В Украине таких автомобилей в достаточно количестве даже на вторичном рынке. Цены на них вполне доступные — от $5 тыс. Если состояние авто отличное, то можно смело брать.

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Второе место за Mazda 2 от 1996 года выпуска. Эти компактные автомобили часто встречаются на дорогах Украины, даже если транспорт выпустили более 10 лет назад. В Украине на вторичном рынке такие авто можно найти с ценником от $3,5 тыс.

Тройку лидеров замыкает Toyota Auris от 2006 года выпуска. Не самая популярная модель от японского производителя, но на вторичном рынке вариантов более чем достаточно. В Украине подержанные авто этой модели продаются от $5 тыс.

Четвертое место за родстером Mazda MX-5. Далеко не самый востребованный автомобиль в Украине — на вторичном рынке продается буквально несколько экземпляров. Учитывая разное состояние и наличие модификаций, цены на авто начинаются от $6 тыс. и до запредельных чисел.

Пятерку замыкает компактный Toyota Aygo. Лучше всего смотреть на модели с 2005 по 2021 год. Цены на них на вторичном рынке начинаются от $4 тыс.

Шестое место за Kia Ceed от 2006 года выпуска. Автомобиль покорил не только Европу, но и Украину. На нашем рынке есть огромный выбор, и цены начинаются от $4 тыс.

Седьмое место занял легендарный Kia Rio. Без него современное такси представить сложно. Зачастую эту модель выбирают за надежность — особенно ценятся версии от 1999 года выпуска. На вторичном рынке в Украине такие можно найти от $2 тыс.

На восьмое место расположили Suzuki Alto. Эксперты уверяют, что удачными в плане надежности можно считать все модели, которые выпустили после 1975 года. Другими словами, подойдет любая версия на ходу. Ценники на них от $2,5 тыс.

Предпоследнее место за субкомпактными хэтчбеками Hyundai i20 от 2008 года. На вторичном рынке за такой автомобиль попросят от $4 тыс. в зависимости от года выпуска и комплектации.

Последнее место за Peugeot 107 в кузове хетчбэк от 2007 года. Компактность, дешевизна и экономность — все это подкупает наших водителей. Такой транспорт можно найди в хорошем состоянии за $3 тыс.

Также в Украине активно продаются электрокары до $10 тыс. Экологически чистый транспорт готов заменить бензиновых и дизельных конкурентов, чтобы сделать атмосферу гораздо чище.