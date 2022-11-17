Хороший автомобиль — это долговечный транспорт. Именно на надежность опирается большинство тех, кто хочет обзавестись четырехколесным транспортом. Эксперты из Consumer Reports выяснили, какие новые автомобили считаются самыми надежными.

Аналитики собрали статистику от владельцев более 300 тыс. авто, которые сталкивались с проблемами в обслуживании за последние 12 месяцев. Проблемный ремонт разбили на 17 пунктов — туда входит двигатель, трансмиссия, электроника и так далее.

Так, лидером среди новых авто 2022 года стал гибридный японец Toyota Corolla Hybrid. Владельцы этой модели прибегали к ремонту меньше остальных.

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Второе место — за люксовым полноразмерным внедорожником Lexus GX. Тот случай, когда цена оправдывается надежностью.

Тройку лидеров замыкает компактный Mini Cooper.

Четвертое место за еще одним гибридом Toyota Prius. Автомобиль идеально подходит для городских условий.

Пятерку лидеров закрывает родстер Mazda MX-5. Пусть он не может похвастаться большой вместительностью, но без ремонта он может долго радовать владельца.

Впрочем, надежным можно считать и транспорт с пробегом. Так, среди подержанных авто можно смело брать Honda Jazz, Mazda 2 и Toyota Auris. Остальной список самых надежных авто с пробегом можно увидеть на Фактах ICTV.