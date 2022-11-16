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Без старих моделей не обійтися: які вживані авто українці купують у Німеччині

16 Листопада 2022, 13:36
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Без старих моделей не обійтися: які вживані авто українці купують у Німеччині
Джерело: Pexels

У Німеччині активно продають уживані авто, які українці завозять до України. Так, середня ціна за автомобіль на ринку становить близько $10 тис.

Інститут дослідження авторинку з’ясував, що середній вік уживаного авто в Німеччині у продажу за жовтень становить 11,3 року.

Щоправда, найчастіше німці пропонують моделі 2019 року випуску. І якщо середня ціна становить $10 тис., то найбільше авто продаються із цінником у $1-2 тис.

Зараз дивляться

50% всього авторинку Німеччини в жовтні становлять автомобілі до $10 тис. Лідерами на вторинному ринку залишаються Volkswagen – 18,8%. Друге та третє місце також за німцями BMW та Mercedes-Benz – 11,5% та 10,9% відповідно.

Найдорожчим брендом виявився Audi – за автомобіль цієї марки в середньому просять $14,5 тис.

Що стосується конкретних моделей, то найчастіше купують Volkswagen Golf, BMW 3 Series та Mercedes-Benz E-Class.

Що стосується розподілу ринку на бензинові та дизельні авто, то частіше продають із бензиновими двигунами – 53% проти 40,4% дизельних.

Втім, електрокари зараз майже не користуються популярністю і становлять лише 1,1%.

В умовах війни українці не надто активно купують євробляхи. Так, за жовтень наші водії витратили на ввезений транспорт 4,16 млрд грн, що майже втричі менше, ніж під час дії нульового розмитнення.

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Джерело
Інститут досліджень авторинку
Теги
авторинок Німеччина
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