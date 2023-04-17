Українці активно купують електрокари – це стосується як нових, так і вживаних. Очікувано, серед такого транспорту є свої бестселери, які підкуповують водіїв ціною, доступністю чи можливостями.

Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, які моделі найпопулярніші в березні серед імпортних моделей, на внутрішньому вторинному ринку та серед нових авто.

Що стосується ввезених авто з пробігом, то лідером серед імпортних електрокарів виявився бюджетний Nissan Leaf – 297 авто. Друге місце за флагманським Tesla Model 3 – 153 реєстрації. Трійку лідерів замикає Volkswagen ID.4 – 152 авто.

Четверте місце за кросовером від Ілона Маска – Tesla Model Y з показником у 116 авто. Компактний Volkswagen E-Golf посідає останнє місце в рейтингу з показником у 97 авто.

На внутрішньому ринку лідирує все той самий Nissan Leaf – легендарний електрокар купили й продали 296 разів. Друге місце за Volkswagen ID.4 – 145 авто. Трійку лідерів замикає Tesla Model 3 з показником у 74 авто. Четверте місце за японським автопромом – 71 продаж Honda M-NV. Останнє місце в рейтингу за компактним Volkswagen E-Golf – 66 авто.

Від решти ринків відрізняється рейтинг нових авто – на першому місці Volkswagen ID.4 з показником у 160 покупок. Електрокар має всі шанси стати культовим на нашому ринку. Друге місце за Honda M-NV – 108 українців обзавелися цим новим авто. Третє місце посідає трирядний кросовер Volkswagen ID.6 – 31 авто.

Четвертий у списку – люксовий Audi E-Tron із показником у 22 авто. П’ятірку замикає електричний бусик Dongfeng M5EV – 21 авто.

Внутрішній ринок вживаних авто також не стоїть на місці – українці активно продають і купують транспорт із пробігом. Наприклад, найпопулярніші авто в березні найчастіше продавали Volkswagen Passat, Daewoo Lanos і Sens і Skoda Octavia. Автомобілі підкуповують своєю дешевизною і довговічністю.