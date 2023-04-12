Індустрія авто розвивається блискавичними темпами – щороку виходять нові моделі, які в усьому кращі за попередників. Минуле покоління вже цікавить все менше людей, а отже – падає в ціні. Однак, є транспорт, який не сильно просідає в ціні, або ж мають величезний попит попри вік чи пробіг.

Топ авто, які буде легко продати через 5 років – далі в матеріалі.

Очікувано, під цей транспорт підходять ті авто, які активно продаються в Україні та мають попит у наших водіїв.

Так, величезний попит на ринку має автомобіль Volkswagen Passat. Незалежно від року випуску і комплектації, цей транспорт постійно завозять в Україну – практично щомісяця Passat лідирує за імпортом. У найближчі 5 років цей автомобіль точно можна буде легко продати – головне, щоб він відповідав екостандартам, які діють зараз і приймуть в Україні в недалекому майбутньому. Середня ціна на Passat – близько $8 тис.

Свою популярність не втратить і компактний Volkswagen Golf – економічність, доступність і простота в обслуговуванні підкорила багатьох українців. Ця модель уже давно зарекомендувала себе як непоганий варіант для комфортного пересування в умовах міста. Середня ціна за таке авто – близько $6 тис.

Серед фаворитів буде і чеський автопром – модель Skoda Octavia багато місяців у топах з імпорту вживаних авто. Середній цінник за такий автомобіль в Україні зараз близько $8 тис.

Американський Ford Focus точно буде автомобілем, який легко продасться через 5 років. За такий автомобіль на вторинному ринку попросять близько $7 тис.

Французькі Renault Megane – в Україні дуже популярні бюджетні авто, особливо ті, на які є деталі і є СТО. Середній цінник на такий автомобіль із пробігом – $7,5 тис.

Один з найпопулярніших авто з салону в Україні це Toyota Rav4. Величезна кількість модифікацій, доступність і невибагливість у ремонті зроблять покупку такого авто вдалою інвестицією. На такий транспорт точно буде попит у найближчому майбутньому – особливо, якщо взяти гібридну версію. За вживану модель у середньому просять в Україні $17 тис.

Для тих, хто тільки збирається купувати авто, варто звернути увагу не тільки на рентабельність моделі, а й на її витрату. Що менше авто їсть бензину, дизелю чи газу – то більше купюр залишиться в гаманці. Про авто з мінімальною витратою пального можна прочитати на Фактах ICTV.