Украинцы активно покупают электрокары — это касается как новых, так и подержанных. Ожидаемо, среди такого транспорта есть свои бестселлеры, которые подкупают водителей ценой, доступностью или возможностями.

Эксперты из Института исследования авторынка выяснили, какие модели самые популярные в марте среди импортных моделей, на внутреннем вторичном рынке и среди новых авто.

Что касается ввезенных авто с пробегом, то лидером среди импортных электрокаров оказался бюджетный Nissan Leaf — 297 авто. Второе место за флагманским Tesla Model 3 — 153 регистрации. Тройку лидеров замыкает Volkswagen ID.4 — 152 авто.

Четвертое место за кроссовером от Илона Маска — Tesla Model Y с показателем в 116 авто. Компактный Volkswagen E-Golf занимает последнее место в рейтинге с показателем в 97 авто.

На внутреннем рынке лидирует все тот же Nissan Leaf — легендарный электрокар купили и продали 296 раз. Второе место за Volkswagen ID.4 — 145 авто. Тройку лидеров замыкает Tesla Model 3 с показателем в 74 авто. Четвертое место за японским автопромом — 71 продажа Honda M-NV. Последнее место в рейтинге за компактным Volkswagen E-Golf — 66 авто.

От остальных рынков отличается рейтинг новых авто — на первом месте Volkswagen ID.4 с показателем в 160 покупок. Электрокар имеет все шансы стать культовым на нашем рынке. Второе место за Honda M-NV — 108 украинцев обзавелись этим новым авто. Третье место занимает трехрядный кроссовер Volkswagen ID.6 — 31 авто.

Четвертый в списке — люксовый Audi E-Tron с показателем в 22 авто. Пятерку замыкает электрический бусик Dongfeng M5EV — 21 авто.

Внутренний рынок подержанных авто также не стоит на месте — украинцы активно продают и покупают транспорт с пробегом. К примеру, самые популярные авто в марте чаще всего продавали Volkswagen Passat, Daewoo Lanos и Sens и Skoda Octavia. Автомобили подкупают своей дешевизной и долговечностью.