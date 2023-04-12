Вторичный рынок авто в Украине активно развивается — и ожидаемо, среди авто на внутреннем рынке есть свои фавориты, которые доказали свою надежность и неприхотливость в ремонте.

Так, лидером среди авто на внутреннем вторичном рынке марта оказался Volkswagen Passat — 2,8 тыс. авто. Второе место за украинским автопромом — Daewoo Lanos и Sens — 2,6 тыс. Тройку лидеров замыкает любимец водителей из Чехии — Skoda Octavia с показателем в 2,4 тыс. авто.

Четвертое место за Volkswagen Golf — компактный автомобиль купили более 2,2 тыс. раз на внутреннем рынке в марте.

Пятерку замыкает французский автопром — Renault Megane с показателем в 1,4 тыс. регистраций на вторичном рынке.

Так, полный рейтинг авто по популярности на вторичном рынке выглядит следующим образом:

Также вторичный рынок сильно отличается в Украине в зависимости от области. К примеру, чаще всего в марте покупали подержанные авто в Киеве — более 12 тыс. Второе место за Днепропетровской областью — 9,2 тыс. продажей. Тройку лидеров замыкает Киевская область с 8,1 тыс. регистраций. Статистика отличается, если посмотреть, в каких областях покупают новые авто.