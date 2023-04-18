Кросовери в Україні набирають популярності на тлі війни з Росією. Такі автомобілі доволі місткі і готові долати легке бездоріжжя, а також відмінно справляються з будь-якими погодними умовами. На вторинному ринку такого транспорту задосить – буквально на будь-який гаманець.

Топ кросоверів, які можна купити в Україні до $15 тис. – далі в матеріалі.

Відмінний варіант для міста і виїзду на природу – це Volkswagen Tiguan. Таку модель 2012-2013 року з 2-літровим двигуном і пробігом до 250 тис. км можна взяти за $12-13 тис. Німецький автопром часто привозять із вторинного ринку ЄС і США, тож із ремонтом і обслуговуванням проблем не буде.

Популярний автомобіль на ринку нових авто в Україні – це Kia Sportage. Корейський кросовер відомий своєю довговічністю та невибагливістю в ремонті. Модель 2012-2012 року з пробігом 200 тис. км можна придбати за $12-15 тис. залежно від комплектації та стану.

Ще один вартий уваги японець – це Nissan Qashqai. Модель доволі містка, і чудово підходить для їзди і за межами міста. Модель 2010-2011 року випуску на 1,5-2 л. дизельному двигуні з пробігом у 230 тис. км можна придбати за $10-13 тис.

Автомобілі марки Jeep дуже часто привозять зі США. У них є гідні позашляховики, серед них – Compass. Модель 2016-2018 року з бензиновим 2,4-літровим двигуном і пробігом до 200 тис. км можна купити за $12-15 тис.

Автомобілі Honda відомі кожному – серед них є і непогані кросовери та позашляховики. Honda CR-V 2008-2015 року з дизельним двигуном і пробігом до 300 тис. км можна придбати за $11-13 тис.

Втім, є багато водіїв, які купують авто з бажанням перепродажу через кілька років. На ринку є моделі, які не надто втрачають у ціні та актуальності через роки. Авто, які буде легко продати через 5 років можна подивитися на Фактах ICTV.