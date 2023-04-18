Кроссоверы в Украине набирают популярность на фоне войны с Россией. Такие автомобили достаточно вместительны и готовы преодолевать легкое бездорожье, а также отлично справляются с любыми погодными условиями. На вторичном рынке такого транспорта предостаточно — буквально на любой кошелек.

Топ кроссоверов, которые можно купить в Украине до $15 тыс. — далее в материале.

Отличный вариант для города и выезда на природу — это Volkswagen Tiguan. Такую модель 2012-2013 года с 2-литровым двигателем и и пробегом до 250 тыс. км можно взять за $12-13 тыс. Немецкий автопром часто привозят со вторичного рынка ЕС и США, так что с ремонтом и обслуживанием проблем не будет.

Популярный автомобиль на рынке новых авто в Украине — это Kia Sportage. Корейский кроссовер известен своей долговечностью и неприхотливостью в ремонте. Модель 2012-2012 года с пробегом 200 тыс. км можно приобрести за $12-15 тыс. в зависимости от комплектации и состояния.

Еще один достойный внимания японец — это Nissan Qashqai. Модель достаточно вместительна, и отлично подходит для езды и за пределами города. Модель 2010-2011 года выпуска на 1,5-2 л. дизельном двигателе с пробегом в 230 тыс. км можно приобрести за $10-13 тыс.

Автомобили марки Jeep очень часто привозят из США. У них есть достойные внедорожники, среди них — Compass. Модель 2016-2018 года с бензиновым 2,4-литровым двигателем и пробегом до 200 тыс. км можно купить за $12-15 тыс.

Автомобили Honda известны каждому — среди них есть и неплохие кроссоверы и внедорожники. Honda CR-V 2008-2015 года с дизельным двигателем и пробегом до 300 тыс. км можно приобрести за $11-13 тыс.

Впрочем, есть много водителей, которые покупают авто с желанием перепродажи спустя несколько лет. На рынке есть модели, которые не сильно теряют в цене и актуальности спустя годы. Авто, которые будет легко продать через 5 лет можно посмотреть на Фактах ICTV.