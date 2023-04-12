Индустрия авто развивается молниеносными темпами — каждый год выходят новые модели, которые во всем лучше предшественников. Прошлое поколение уже интересует все меньше людей, а значит — падает в цене. Однако, есть транспорт, который не сильно проседает в цене, или же имеют огромный спрос несмотря на возраст или пробег.

Топ авто, которые будет легко продать через 5 лет — далее в материале.

Ожидаемо, под этот транспорт подходят те авто, которые активно продаются в Украине и имеют спрос у наших водителей.

Так, огромной популярностью на рынке пользуется автомобиль Volkswagen Passat. Вне зависимости от года выпуска и комплектации, этот транспорт постоянно завозят в Украину — практически каждый месяц Passat лидирует по импорту. В ближайшие 5 лет этот автомобиль точно можно будет легко продать — главное, чтобы он соответствовал экостандартам, которые действуют сейчас и примут в Украине в недалеком будущем. Средняя цена на Passat — около $8 тыс.

Свою популярность не утратит и компактный Volkswagen Golf — экономичность, доступность и простота в обслуживании покорила многих украинцев. Эта модель уже давно зарекомендовала себя как неплохой вариант для комфортного передвижения в условиях города. Средняя цена за такое авто — около $6 тыс.

Среди фаворитов будет и чешский автопром — модель Skoda Octavia многие месяцы в топах по импорту подержанных авто. Средний ценник за такой автомобиль в Украине сейчас около $8 тыс.

Американский Ford Focus точно будет автомобилем, который легко продастся через 5 лет. За такой автомобиль на вторичном рынке попросят около $7 тыс.

Французские Renault Megane — в Украине очень популярны бюджетные авто, особенно те, на которые есть детали и есть СТО. Средний ценник на такой автомобиль с пробегом — $7,5 тыс.

Один из самых популярных авто из салона в Украине это Toyota Rav4. Огромное количество модификаций, доступность и неприхотливость в ремонте сделают покупку такого авто удачной инвестицией. На такой транспорт точно будет спрос в ближайшем будущем — особенно, если взять гибридную версию. За подержанную модель в среднем просят в Украине $17 тыс.

Для тех, кто только собирается покупать авто, стоит обратить внимание не только на рентабельность модели, но и на ее расход. Чем меньше авто кушает бензин, дизель или газ — тем больше купюр останется в кошельке. Об авто с минимальным расходом топлива можно прочитать на Фактах ICTV.