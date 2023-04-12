Вторинний ринок авто в Україні активно розвивається – і це очікувано, серед авто на внутрішньому ринку є свої фаворити, які довели свою надійність і невибагливість у ремонті.

Так, лідером серед авто на внутрішньому вторинному ринку березня виявився Volkswagen Passat – 2,8 тис. авто. Друге місце за українським автопромом – Daewoo Lanos і Sens – 2,6 тис. Трійку лідерів замикає улюбленець водіїв із Чехії – Skoda Octavia з показником у 2,4 тис. авто.

Четверте місце за Volkswagen Golf – компактний автомобіль купили понад 2,2 тис. разів на внутрішньому ринку в березні.

П’ятірку замикає французький автопром – Renault Megane з показником у 1,4 тис. реєстрацій на вторинному ринку.

Так, повний рейтинг авто за популярністю на вторинному ринку має такий вигляд:

Також вторинний ринок значно відрізняється в Україні залежно від області. Наприклад, найчастіше в березні купували старі авто в Києві – понад 12 тис. Друге місце за Дніпропетровською областю – 9,2 тис. продажів. Трійку лідерів замикає Київська область з 8,1 тис. реєстрацій. Статистика відрізняється, якщо подивитися, в яких областях купують нові авто.