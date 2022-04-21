У період воєнного стану українці завезли понад 10 тис. автомобілів та інших видів транспорту безкоштовно. Популярність такої послуги зросла на тлі скасування плати за розмитнення.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у інтерв’ю Економічній Правді.

– Там черги стоять такі, що просто жесть. Кількість розмитнених авто становить понад 10 тисяч одиниць, – заявив Гетьманцев.

На початку квітня українцям дозволили не платити за розмитнення транспорту — більше не потрібно сплачувати ПДВ, акцизний податок та ввізне мито під час імпорту транспорту.

Зміни стосуються легкового транспорту, кузовів для них, причепів, вантажного транспорту, машин для перевезення 10 або більше пасажирів, а також мотоциклів.

Держмитслужба України нагадала, що сама процедура залишилася без змін. Проте нульове розмитнення не поширюється на транспорт із Росії та Білорусі.

Водії також можуть самостійно задекларувати авто та інший транспорт, який мають намір ввезти до України. Це можна зробити за допомогою інформаційного порталу Єдине вікно для міжнародної торгівлі. На ньому потрібно оформити такі документи – Попередня декларація та Додаткова декларація. Весь процес триватиме не більше 15 хвилин.