В период военного положения украинцы ввезли более 10 тыс. автомобилей и других видов транспорта бесплатно. Популярность такой услуги возросла на фоне отмены платы за растаможку.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью Экономической Правде.

— Там очереди стоят такие, что просто жесть. Количество растаможенных авто составляет более 10 тысяч единиц, — заявил Гетманцев.

В начале апреля украинцам разрешили не платить за растаможку транспорта — больше не нужно оплачивать НДС, акцизный налог и ввозную пошлину при импорте транспорта.

Изменения касается легкового транспорта, кузовов для них, прицепов, грузового транспорта, машин для перевозки 10 или более пассажиров, а также мотоциклов.

Гостаможслужба Украины напомнили, что сама процедура осталась без изменений. Однако нулевая растаможка не распространяется на транспорт из России и Беларуси.

Водители также могут самостоятельно задекларировать авто и другой транспорт, который собираются ввезти в Украину. Это можно сделать с помощью информационного портала Єдине вікно для міжнародної торгівлі. На нем нужно оформить следующие документы — Предварительная декларация и Дополнительная декларация. Весь процесс займет не больше 15 минут.