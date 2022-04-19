В Україні дозволили самостійно декларувати легкові автомобілі, завезені під час нульового розмитнення. Про це повідомили у Державній Митній службі.

На тлі недавніх змін українці отримали можливість не платити за розмитнення деяких видів транспорту, завезених з інших країн. Мова йде про ввізне мито, акцизний податок та ПДВ.

Для тих, хто не хоче звертатися до митного брокера, рекомендується задекларувати свої авто для розміщення у митний режим за допомогою інформаційного порталу Єдине вікно для міжнародної торгівлі.

У Державній Митній службі розповіли про всі нюанси декларування ввезеного транспорту для розмитнення авто онлайн.

На інформаційному порталі потрібно вибрати розділ Громадянам/Ввезення легкового автомобіля. Під час заповнення митної декларації рекомендується залишити галочку у полі Оформлення без сплати платежів за законом 2142-IX. Це допоможе виконати процедуру на основі закону про нульове розмитнення.

Для попередньої декларації не потрібно вибирати Код місця митного оформлення – зараз документ оформляється в автоматичному режимі без участі посадової особи чи митниці. Оформити його можна за 5-15 хвилин. Після оформлення документа можна ввозити транспорт на територію України через будь-яку КПП тієї митниці, яка була вказана в декларації.

Також не потрібно надавати скан копії документів – вони знадобляться вже у заповненні додаткової декларації. Водіям не потрібно розраховувати післяплати.

Щоб оформити додаткову декларацію, необхідно:

договір купівлі-продажу;

технічні документи транспорту;

документ про дотримання екологічних норм;

паспорт для перетину кордону;

номер картки платника податків;

будь-який документ, оформлений митним органом під час пропуску транспортного засобу через митний кордон України.

Заповнені документи слід дооформити електронним підписом.