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Як самостійно задекларувати транспорт за нульовим розмитненням

19 Квітня 2022, 14:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
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Джерело: Depositphotos

В Україні дозволили самостійно декларувати легкові автомобілі, завезені під час нульового розмитнення. Про це повідомили у Державній Митній службі.

На тлі недавніх змін українці отримали можливість не платити за розмитнення деяких видів транспорту, завезених з інших країн. Мова йде про ввізне мито, акцизний податок та ПДВ.

Для тих, хто не хоче звертатися до митного брокера, рекомендується задекларувати свої авто для розміщення у митний режим за допомогою інформаційного порталу Єдине вікно для міжнародної торгівлі.

У Державній Митній службі розповіли про всі нюанси декларування ввезеного транспорту для розмитнення авто онлайн.

На інформаційному порталі потрібно вибрати розділ Громадянам/Ввезення легкового автомобіля. Під час заповнення митної декларації рекомендується залишити галочку у полі Оформлення без сплати платежів за законом 2142-IX. Це допоможе виконати процедуру на основі закону про нульове розмитнення.

Для попередньої декларації не потрібно вибирати Код місця митного оформлення – зараз документ оформляється в автоматичному режимі без участі посадової особи чи митниці. Оформити його можна за 5-15 хвилин. Після оформлення документа можна ввозити транспорт на територію України через будь-яку КПП тієї митниці, яка була вказана в декларації.

Також не потрібно надавати скан копії документів – вони знадобляться вже у заповненні додаткової декларації. Водіям не потрібно розраховувати післяплати.

Щоб оформити додаткову декларацію, необхідно:

  • договір купівлі-продажу;
  • технічні документи транспорту;
  • документ про дотримання екологічних норм;
  • паспорт для перетину кордону;
  • номер картки платника податків;
  • будь-який документ, оформлений митним органом під час пропуску транспортного засобу через митний кордон України.

Заповнені документи слід дооформити електронним підписом.

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Джерело
Державна митна служба
Теги
Імпорт авто, авто з європи, Автомобілісти, Війна в Україні, розмитнення, Розмитнення авто
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