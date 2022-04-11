Держмитслужба України розкрила подробиці процесу розмитнення авто. Так, після набуття чинності законом про нульове розмитнення, більше не потрібно сплачувати акцизний податок, мито та ПДВ, і після закінчення воєнного стану не буде доплат з боку водіїв.

Так, ці платежі скасовані для громадян, які ввозять транспортні засоби наступного типу:

авто та кузови для них;

напівпричепи та причепи;

вантажні транспортні засоби та машини, що використовуються для перевезення 10 або більше пасажирів;

мотоцикли.

Проте сама процедура залишилася без змін.

– Порядок оформлення авто залишається таким, яким він був до прийняття відповідних спрощень. Однак плата за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, із зацікавлених осіб не стягується, – заявили у Держмитслужбі.

Винятки діють на транспорт, ввезений з Росії та Білорусі – у таких випадках нульове розмитнення не працює. Це стосується й авто з тимчасово окупованих територій.

У Держмитслужбі запевнили, що після закінчення воєнного часу жодних доплат з боку водіїв не передбачено. Новий закон дозволив суттєво заощадити тим, хто хоче ввезти вживаний автомобіль на територію України в цей нелегкий для країни час.