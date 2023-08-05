Вартість пального в Україні продовжує зростати. У суботу, 5 серпня, на АЗС здорожчали всі види бензину, дизель та автогаз.

Середня вартість преміального бензину А-95+ по країні становить 51,92 грн/л. Це на сім копійок більше, ніж днем раніше.

Літр бензину марки А-95 продають у середньому за 49,90 грн (подорожчання на 12 копійок).

Вартість бензину марки А-92 підвищилася на три копійки – до 47,44 грн/л.

Дорожче обійдеться водіям і дизельне пальне. Його середня вартість зросла на 14 копійок і становить 49,13 грн/л.

Найменше здорожчав автогаз – лише на одну копійку. Це пальне в середньому коштує 23,53 грн/л.

Ціни на пальне в мережах АЗС по Україні:

У мережах АЗС бензин марки А-95 можна придбати за ціною від 46,38 до 52,99 грн/л, а бензин А-92 – за ціною від 44,97 до 50,49 грн/л.

Вартість дизельного пального варіюється від 44,78 до 52,99 грн/л, автогазу – від 21,95 до 24,61 грн/л.

За прогнозом економіста й радника президента України з економічних питань Олега Устенка, ціни на пальне зростатимуть протягом серпня. Однак цей ріст буде не різким, а поступовим. Зокрема, бензин цього місяця може здорожчати на одну чи дві гривні.

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Джерело: AutoRia