З 1 серпня скасовано обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення в сервісних центрах МВС.

До цього кожен із водіїв мав не більше трьох спроб для складанню іспиту, у разі невдачі він мав пройти додаткову підготовку на навички керування.

– Від сьогодні ми змінили це та надали кожному з водіїв необмежену кількість спроб для складання практичного іспиту. Інакше кажучи, кожен із кандидатів у водії після завершення навчального закладу має певний сертифікат, який діє два роки. Протягом цього часу кожен кандидат має право приходити і складати необмежену кількість іспитів, – сказав начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик в ефірі телемарафону Єдині новини.

Додає, після невдалої спроби скласти іспит його можна перездати через 10 календарних днів. Складання теоретичних іспитів не змінилося.

Раніше ми писали, що майбутнім водіям дозволили вчити теорію самостійно. Тобто тепер громадяни, які вирішили вчити правила дорожнього руху самостійно, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із випускниками автошкіл.