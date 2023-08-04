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Ціни продовжують зростати: скільки коштує бензин, дизель і автогаз 4 серпня

4 Серпня 2023, 10:52
Юлія Соколова редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Джерело: Pexels

Станом на п’ятницю, 4 серпня, в Україні знову здорожчали всі види пального – бензин, дизельне паливо та автогаз. Найбільше зросла ціна бензину марки А-92.

Так, середня вартість преміального бензину А-95+ підвищилася на 29 копійок – до 51,85 грн за літр.

Літр бензину марки А-95 здорожчав на 50 копійок і коштує 49,78 грн.

За літр бензину А-92 потрібно в середньому заплатити 47,40 грн. Вартість цього пального зросла одразу на 59 копійок у порівнянні з минулою добою.

Дизельне пальне продають за середньою ціною 48,99 грн/л, що на 53 копійки більше, ніж днем раніше.

На чотири копійки підросла і вартість автогазу – до 23,51 грн/л.

Ціни на пальне в мережах АЗС по Україні:

Ціни на пальне 4 серпня 2023

Ціни на пальне 4 серпня 2023

Фото: AutoRia

У мережах АЗС вартість бензину марки А-95 коливається від 46,49 до 52,99 грн/л, а бензину марки А-92 – від 44,97 до 50,49 грн/л.

Ціни на дизельне пальне варіюються від 44,50 до 52,99 грн за літр.

Найнижча ціна на автогаз становить 21,95 грн/л, а найвища – 24,61 грн/л.

За прогнозом експертів, протягом серпня відбуватиметься зростання цін на пальне, але воно буде не різким, а поступовим. Вартість бензину цього місяця може підвищитися на 1-2 грн.

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Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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