Стоимость горючего в Украине продолжает расти. В субботу, 5 августа, на АЗС подорожали все виды бензина, дизель и автогаз.

Средняя стоимость премиального бензина А-95+ по стране составляет 51,92 грн/л. Это на семь копеек больше, чем днем ранее.

Литр бензина марки А-95 продается в среднем по 49,90 грн (подорожание на 12 копеек).

Стоимость бензина марки А-92 повысилась на три копейки – до 47,44 грн/л.

Дороже обойдется водителям и дизельное топливо. Его средняя стоимость выросла на 14 копеек и составила 49,13 грн/л.

Меньше всего подорожал автогаз – всего на одну копейку. Это горючее в среднем стоит 23,53 грн/л.

Цены на топливо в сетях АЗС по Украине:

В сетях АЗС бензин марки А-95 можно купить по цене от 46,38 до 52,99 грн/л, а бензин А-92 – по цене от 44,97 до 50,49 грн/л.

Стоимость дизельного горючего варьируется от 44,78 до 52,99 грн/л, автогаза – от 21,95 до 24,61 грн/л.

По прогнозу экономиста и советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, цены на топливо будут расти в течение августа. Однако этот рост будет не резким, а постепенным. В частности, бензин в этом месяце может подорожать на одну или две гривны.

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Источник: AutoRia