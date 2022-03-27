У лютому ринок нових вантажних авто в Україні рекордно зріс. За останній місяць зими придбано 940 одиниць комерційного транспорту, що на 23% більше, ніж роком раніше за аналогічний період.

За даними Укравтопрому, це найкращий лютневий результат за останні 8 років на цьому ринку.

Українці активно купували вантажівки марки Citroen – 239 авто. На другому місці одразу два бренди – французи Renault та італійці Fiat з 93 реєстраціями комерційних авто.

Трійку лідерів закриває МАЗ – 77 одиниць транспорту. Четверте місце за німецькими MAN – 68 авто, а замикають рейтинг знову французи – Peugeot з позначкою у 59 реєстрацій.

За період 2022 року було придбано 1,9 тис. нових вантажних авто – це на 14% більше, ніж за перші місяці 2021 року.

А ось ринок нових легкових авто в Україні помітно ослабнув – у лютому кількість продажу знизилася на 16% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Якщо у рейтингу вантажного транспорту лідирують французи, то на ринку легковиків у топі японські Toyota. Також українці активно купували Renault, Mitsubishi, Skoda та Hyundai. Улюбленцем публіки минулого місяця став Renault Duster.