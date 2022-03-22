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У Європі різко скоротився продаж легкових авто: названо причину

22 Березня 2022, 10:57
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ключи от авто
Джерело: Depositphotos

У Європі різко скоротився продаж легкових авто в лютому. Причиною цього експерти називають проблеми в ланцюжках постачання компонентів.

Так, показник продажів за останній місяць зими знизився на 6,7% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 719 465 одиниць.

Причому в деяких регіонах показники продажу можуть бути як негативними, і позитивними. Наприклад, в Іспанії придбали на 6,6% більше автомобілів, а в Німеччині – на 3,2%.

Найбільше постраждали Італія та Франція: -22,6% та -13% відповідно.

З початку 2022 року концерн Volkswagen Group лідирує на ринку Європи – 349 тис. легкових авто. На другому місці – Stellantis (Peugeot, Chrysler, Opel, Citroen, Dodge) – 291,5 тис. легковиків.

Нагадаємо, що дефіцит компонентів торкнувся навіть найбільших автовиробників – BMW і Volkswagen призупинили свою роботу через війну в Україні. Відомо, що наша країна постачала німецьким компаніям деталі на замовлення, без яких укомплектувати автомобіль неможливо. Зараз корпорацію шукають заміну цим пристроям, оскільки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато підприємств призупинили свою роботу.

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Джерело
Укравтопром
Теги
Автомобілісти , авторинок
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