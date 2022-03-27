В феврале рынок новых грузовых авто в Украине рекордно вырос. За последний месяц зимы было приобретено 940 единиц коммерческого транспорта, что на 23% больше, чем годом ранее за аналогичный период.

По данным Укравтопрома, это лучший февральский результат за последние 8 лет на этом рынке.

Украинцы активно покупали грузовики марки Citroen — 239 авто. На втором месте сразу два бренда — французы Renault и итальянцы Fiat с 93 регистрациями коммерческих авто.

Тройку лидеров закрывает МАЗ — 77 единиц транспорта. Четвертое место за немецкими MAN — 68 авто, а замыкают рейтинг снова французы — Peugeot с отметкой в 59 регистраций.

За период 2022 года было приобретено 1,9 тыс. новых грузовых авто — это на 14% больше, чем за первые месяцы 2021 года.

А вот рынок новых легковых авто в Украине заметно ослаб — в феврале количество продаже снизилось на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Если в рейтинге грузового транспорта лидируют французы, то на рынке легковушек в топе японские Toyota. Также украинцы активно покупали Renault, Mitsubishi, Skoda и Hyundai. Любимчиком публики в прошлом месяце стал Renault Duster.