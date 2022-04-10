Скасування плати за розмитнення авто в Україні почало діяти. На територію нашої країни ввезли перший транспорт, який потрапив під зміни закону.

Так, це зробила українка на автомобілі Mercedes Benz C180 2012 року випуску. Відомо, що німецький транспорт перетнув польсько-український кордон у пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин.

Для розмитнення вже отримали всі необхідні документи – йдеться про попередню декларацію громадянина, а транспорт уже доставлений до зони митного контролю. Весь процес відбуватиметься у понеділок 11 квітня.

Нагадаємо, що для українців змінили правила імпорту транспорту. Це стосується як легкових авто, так і причепів, мотоциклів, а також транспорту для перевезення пасажирів та вантажу. Так, змінена митна процедура скасовує плату ПДВ, акцизного податку та ввізного мита.

Проте автомобіль повинен відповідати екологічним стандартам – для легковиків не нижче за Євро2, а для автобусів і вантажівок – не нижче за Євро5.

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На тлі війни у березні українці придбали 8,3 тис. вживаних легкових авто. Серед найпопулярніших моделей були Volkswagen Golf, Renault Megane, Volkswagen Passat, Skoda Octavia та Ford Focus. У порівнянні з березнем 2021 року кількість ввезених авто нижче на 76%.