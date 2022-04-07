У березні українці зареєстрували 8,3 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Цей показник на 76% менший, ніж за аналогічний період 2021 року – на це вплинуло широкомасштабне вторгнення Росії в Україну з 24 лютого.

Для порівняння, у першому місяці весни частка зареєстрованих уживаних авто становить 93,8% від загальної кількості транспорту, поставленого на облік. Інші 6,2% за легковиками із салону.

Незмінно, у лідерах серед авто на вторинному ринку залишається німецький Volkswagen Golf – 484 реєстрації. Його дешевизна та невибагливість у ремонті приваблює українців і в період війни.

Друге місце за французькими Renault Megane – 472 легковики.

Трійку лідерів замикає німець Volkswagen Passat – він не сильно відстав від лідера з показником у 422 реєстрації.

Четверте місце за популярним чеським автомобілем Skoda Octavia – 399 водіїв придбали цю модель в березні.

Замикає рейтинг на п’ятому місці американець Ford Focus – 217 авто. Компактність та надійність роблять цей транспорт ідеальним для міських умов.

За даними Укравтопрому, за 3 місяць 2022 року українці ввезли майже 69 тис. вживаних авто – це у 6 разів більше, ніж продаж нового транспорту за аналогічний період.

Нагадаємо, що серед нових легковиків у березні користувалися популярністю Renault, Toyota і Skoda, хоч і ринок нових авто сильно обвалився на тлі війни.