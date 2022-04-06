Для українців скасували плату за розмитнення авто та іншого транспорту. Президент України Володимир Зеленський підписав закон №7190 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану”.

Зміни вже набули чинності – офіційний документ опубліковано у Голосі України.

Зміни у процедурі ввезення авто в Україну

З початку квітня більше не потрібно сплачувати ПДВ, акцизний податок та ввізне мито під час імпорту транспорту. Зміни стосуються таких видів транспорту:

легкових авто та кузовів для них;

причепів та напівпричепів;

мотоциклів;

транспорту для перевезення вантажу або 10 та більше осіб.

Безкоштовне розмитнення стосується транспорту, який відповідає заявленим екологічним стандартам. Легкові автомобілі – Євро-2 і вище, випуску пізніше 1996 року. Транспорт для перевезення вантажу та 10 або більше пасажирів – Євро-5 та вище, випуску 2010 року чи новіше.

Весь процес оформлення авто здійснюватиметься за спрощеною процедурою – весь процес митними органами не повинен займати більше однієї години.

Обов’язкова плата за реєстрацію авто

І хоча в Україні скасували плату за розмитнення авто, українцям доведеться заплатити обов’язкові збори, які не пов’язані з митним процесом:

внесок до пенсійного фонду у разі першої реєстрації авто – від 3% до 5% від вартості транспорту;

реєстрація – 190,15 грн;

бланк відомості – 114 грн;

номерні знаки – 135 грн.

Варто зазначити, що безкоштовне розмитнення не стосується транспорту, ввезеного з Росії та Білорусі.