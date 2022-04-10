Отмена платы за растаможку авто в Украине начала действовать. На территорию нашей страны завезли первый транспорт, который попал под изменения в законе.

Так, это сделала украинка на автомобиле Mercedes Benz C180 2012 года выпуска. Известно, что немецкий транспорт пересек польско-украинскую границу в пункте пропуска Дорогуск-Ягодин.

Для растаможки уже получили все необходимые документы — речь идет о предварительной декларация гражданина, а транспорт уже доставлен в зону таможенного контроля. Весь процесс будет проходить в понедельник 11 апреля.

Напомним, что для украинцев изменили правила импорта транспорта. Это касается как легковых авто, так и прицепов, мотоциклов, а также транспорта для перевозки пассажиров и груза. Так, измененная таможенная процедура отменяет плату НДС, акцизного налога и ввозной пошлины.

Однако автомобиль должен соответствовать экологическим стандартам — для легковушек не ниже Евро2, а для автобусов и грузовиков — не ниже Евро5.

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На фоне войны в марте украинцы приобрели 8,3 тыс. подержанных легковых авто. Среди самых популярных моделей были Volkswagen Golf, Renault Megane, Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Ford Focus. В сравнении с мартом 2021 года, количество ввезенных авто ниже на 76%.