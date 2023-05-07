Середній вік авто в Україні становить 23,2 року. У порівняння з 2022 роком, показник збільшився на 6 місяців.

В Україну не поспішають завозити відносно нові авто, як і купувати транспорт із салону у великих кількостях. Втім, на сумну статистику можуть вплинути електрокари, які почали масово виробляти близько 10 років тому.

Щодо транспорту без ДВЗ все набагато краще в Україні – середній вік електрокара на території країни становить 6,15 року. Загалом нашими дорогами їздить понад 50 тис. таких авто на українській реєстрації.

Навіть в умовах війни ринок авто поступово відновлюється – за квітень 2023 року українці купили 93,5 тис. вживаних авто. Це майже вдвічі більше, ніж роком раніше за аналогічний період, навіть на тлі введення нульового розмитнення у квітні 2022 року.

Процес купівлі та продажу авто спростять для водіїв. Наприклад, процедуру продажу авто можна буде зробити через Дію, а зареєструвати транспорт можна прямо в салоні. Водій отримає техпспорт і номерні знаки. Утім, на водіїв чекають і обмеження – транзитні номери більше не видаватимуть. За 2022 рік їх використовували 1,5 млн разів.