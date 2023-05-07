Средний возраст авто в Украине составляет 23,2 года. В сравнение с 2022 годом, показатель увеличился на 6 месяцев.

В Украину не спешат завозить относительно новые авто, как и покупать транспорт из салона в больших количествах. Впрочем, на печальную статистику могут повлиять электрокары, которые начали массово производить около 10 лет назад.

По транспорту без ДВС все намного лучше в Украине — средний возраст электрокара на территории страны становит 6,15 года. Всего по нашим дорогам ездит более 50 тыс. таких авто на украинской регистрации.

Даже в условиях войны рынок авто постепенно восстанавливается — за апрель 2023 украинцы купили 93,5 тыс. подержанных авто. Это почти вдвое больше, чем годом ранее за аналогичный период, даже на фоне введения нулевой растаможки в апреле 2022 года.

Процесс покупки и продажи авто упростят для водителей. К примеру, процедуру продажи авто можно будет сделать через Дію, а зарегистрировать транспорт можно прямо в салоне. Водитель получит техпспорт и номерные знаки. Впрочем, водителей ждут и ограничения — транзитные номера больше не будут выдавать. За 2022 год их использовали 1,5 млн раз.