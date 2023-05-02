В Дії скоро появится еще одна полезная функция для водителей — возможность покупки и продажи авто. Также зарегистрировать авто можно будет в салоне, а приобрести номерные знаки — онлайн.

Новинка анонсирована на сентябрь 2023, и в МВД раскрыли подробности идеи.

Так, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что весь процесс покупки-продажи транспорта планируется перевести в цифровой формат. Среди интересного — отмена обязательной технической экспертизы.

— Потребуются только продавец-покупатель и два смартфона у них. Без экспертизы людям не нужно будет стоять в очередях, давать возможные взятки. Сама техническая экспертиза останется только при первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя, если он захочет удостовериться в надлежащем состоянии транспорта, — рассказал Клименко.

Помимо обновлений через Дію, ожидаются и другие упрощения для владельцев авто. К примеру, уже в июне зарегистрировать новый транспорт можно будет прямо в салоне, без необходимости обращения в сервисный центр. Покупатель сразу получает техпаспорт и номерной знак.

Также на дорогах не будет больше транзитных номеров — по заявлению Клименко, их выдавали каждый год 1,5 млн.

Уже в августе появится возможность купить номера онлайн. Для этого можно будет проверить их наличие и забронировать нужный на 10 суток с дальнейшим приобретением.

Напомним, что 29 апреля в Украине запрещено использование букв Z и V в номерных знаках. Все из-за полномасштабного вторжения, с которым могут ассоциироваться эти символы.