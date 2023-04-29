В Україні заборонено використання літер “Z” та “V” у номерних знаках як окремо, так і у словах написаних кирилицею замість “З”, “С”, “В”, “Ф”, оскільки це може бути асоційовано з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Відповідну постанову Кабміну роз’яснили в Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

– Тепер відповідно до законодавства під заборону потрапляють літери “Z” та “V”, використання яких в індивідуальному номерному знаці має натяк на символіку воєнного російського вторгнення на територію України. Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах написаних кирилицею замість “З”, “С”, “В”, “Ф”. Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, – пояснили у МВС.

Зазначається, що це не стосується номерних знаків державної реєстрації для електромобілів.

Крім того, на українських номерних знаках також не може бути емблем органів Росії та збройних сил Росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.

Для власників індивідуальних номерних знаків, у яких такі літери вже використовувались, оскільки були виготовлені чи замовлені раніше доведеться придумати іншу комбінацію.

У МВС пояснили, що існує й перелік підстав для відмови у виготовленні комплекту індивідуальних номерних знаків. Деякими з них — відмова у виготовленні індивідуального знаку через наявність повної або скороченої назви органу державної влади, зображення державних символів України та інших країн чи міжнародних організацій. У нанесенні напису ненормативного походження або дискримінаційного характеру за мовними, національними, релігійними та расовими ознаками теж буде відмовлено.

Нагадаємо, раніше комітет ООН з ліквідації расової дискримінації визнав, що влада Росії розпалює ненависть до етнічних українців.