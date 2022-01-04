В Україні змінилися правила пенсійного страхування під час першої реєстрації легкового авто. Нововведення стали можливими завдяки збільшенню прожиткового мінімуму з 2022 року.

Про це заявили у Головному сервісному центрі МВС, а також показали на практиці, як це вплине на вартість послуги.

Так, у 2022 році вилучається збір у розмірі 3% під час реєстрації авто, вартість якого не перевищує 165 прожиткових мінімумів. І якщо у 2021 році ця позначка трималася на рівні 374 550 грн, то зараз – 409 365 грн.

Аналогічні зміни й для авто вартістю 165-290 прожиткових мінімумів — під час першої реєстрації доведеться заплатити 4% вартості. У 2021 році це було від 374 550 до 658 300 грн. Вже у 2022 році — від 409 365 до 719 440 грн.

Для дорожчих автомобілів також підготували зміни. 5% від вартості доведеться віддати власникам люксових легковиків вартістю понад 290 прожиткових мінімумів. І якщо у 2021 році ця цифра була від 658 300 грн, то у 2022 – від 719 490 грн.

Українським водіям також приготували інші зміни у 2022 році. Так, на вулицях побільшає камер для фіксації порушень, змінять штрафи, а також запровадять обов’язковий техогляд. Які ще зміни стосуватимуться водіїв у 2022 році — читайте у матеріалі Фактів ICTV.